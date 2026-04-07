В Кушве мать била семилетнего сына ремнем и привязывала к кровати

В Свердловской области под стражу заключили мать, которая регулярно истязала малолетнего сына, женщина била ребенка и привязывала его к кровати. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, женщина систематически издевалась над ребенком с июня 2025 по январь 2026 года. Она заставляла мальчика стоять коленями на сухой гречке, привязывала его за ногу к кровати на длительное время, била ремнем и шнуром от зарядки.

Также мать оставляла сына раздетым на балконе в холод. Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело, обвиняемая останется под стражей до середины сентября.

