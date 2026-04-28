Жителя Самары лишили свободы за негативный комментарий о Георгиевской ленте

Суд в Самаре вынес приговор мужчине за критику действий ВС РФ на Украине
Самарский областной суд приговорил местного жителя к лишению свободы за комментарии в Telegram. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Гражданина Г. признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса — о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ) и публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для дела стали комментарии, которые мужчина разместил в мессенджере с персонального компьютера.

По данным суда, в одном из сообщений он использовал нецензурную брань в адрес Георгиевской ленты и оскорбительно высказался о ней. В другом комментарии Г. призывал к насилию и уничтожению российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Также он распространял «заведомо ложную информацию» о событиях в Буче и называл действия российских Вооруженных сил на территории Украины «захватническими».

Суд назначил ему наказание в виде 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима, также осужденному на 3,5 года запретили заниматься администрированием сайтов и каналов, а также публиковать материалы в интернете.

Ранее пенсионеру вынесли приговор за призывы к ударам по Красной площади в День Победы.

 
