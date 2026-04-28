Генпрокуратура признала нежелательной еще одну украинскую организацию

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране украинскую неправительственную организацию «Медiйна iнiцiатива за права людини». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Основные усилия ее сотрудников направлены на проведение т.н. расследований в контексте специальной военной операции, для чего они якобы регулярно посещают зону боевых действий для сбора доказательств», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным российского ведомства, организация активно взаимодействует с МИД Украины и другими нежелательными на территории России организациями.

17 апреля Минюст внес в перечень нежелательных в РФ еще три организации: из США, Швейцарии и Нидерландов. В обновленный список вошли американское новостное интернет-издание Eurasianet, швейцарское сообщество «Россия Будущего — Швейцария» (Verein Russland der Zukunft — Schweiz, VRZS) и нидерландский фонд «Инициативы следующего уровня» (Stichting Next Level Initiatives).

Ранее в России признали нежелательной американскую организацию юристов.