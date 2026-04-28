Дальнобойщикам из СНГ и Грузии продлили срок пребывания в России

Кабмин разрешил дальнобойщикам из СНГ и Грузии проводить в РФ по полгода в год
С июля дальнобойщики из Грузии и стран СНГ во время грузоперевозок смогут проводить в России в общей сложности по 180 дней в год без оформлении визы. Постановление об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовых актов.

В тексте документа говорится, что увеличение срока временного пребывания в России затрагивает «отдельную категорию иностранных граждан» — с паспортами стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ) и Грузии.

Второе условие более долгого пребывания — это документально подтвержденная профессиональная деятельность водителя, осуществляющего международные перевозки на автомобиле.

Третье условие — пересечение границы РФ «в порядке, не требующем получения визы», с подачей заявления о въезде с целью международной грузоперевозки.

По новым правилам, которые вступят в силу 30 июня, таким водителям можно будет проводить в России в общей сложности полгода за один календарный год, отсчет которого начинается со дня первого въезда. Продолжительность пребывания рассчитывается суммарно. По истечении года начинается новый отсчет.

Ранее профсоюз мигрантов отреагировал на повышение пошлин для приезжих на 1000%.

 
