Дальнобойщикам из СНГ и Грузии продлили срок пребывания в России

Кабмин разрешил дальнобойщикам из СНГ и Грузии проводить в РФ по полгода в год

С июля дальнобойщики из Грузии и стран СНГ во время грузоперевозок смогут проводить в России в общей сложности по 180 дней в год без оформлении визы. Постановление об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовых актов.

В тексте документа говорится, что увеличение срока временного пребывания в России затрагивает «отдельную категорию иностранных граждан» — с паспортами стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ) и Грузии.

Второе условие более долгого пребывания — это документально подтвержденная профессиональная деятельность водителя, осуществляющего международные перевозки на автомобиле.

Третье условие — пересечение границы РФ «в порядке, не требующем получения визы», с подачей заявления о въезде с целью международной грузоперевозки.

По новым правилам, которые вступят в силу 30 июня, таким водителям можно будет проводить в России в общей сложности полгода за один календарный год, отсчет которого начинается со дня первого въезда. Продолжительность пребывания рассчитывается суммарно. По истечении года начинается новый отсчет.

