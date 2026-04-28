В СПЧ объяснили желание россиян использовать VPN-сервисы

Глава СПЧ Валерий Фадеев высказал мнение, что использующие VPN-сервисы люди ищут не другую точку зрения, а «что враг говорит». Его слова на международной научно-практической конференции «Состояние, проблемы и пути совершенствования деятельности ветеранских организаций как структурного элемента гражданского общества» передает газета «Ведомости».

По словам Фадеева, материалы «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) и «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) являются «точкой зрения врага и пропагандой», и в желании слышать ее есть нечто «противоестественное». Он также обратил внимание на странное массовое ощущение, что Max является плохим сервисом, напомнив, что раньше так же говорили про Telegram. Глава СПЧ добавил, что в условиях войны существуют проблемы безопасности и отключения связи, поэтому власти должны реагировать адекватно.

27 апреля в пресс-службе Минцифры заявили, что российские сервисы ограничивают доступ из-за включенного VPN в целях безопасности. Там указали, что особенно это касается государственных сервисов, где хранятся персональные данные граждан.

В ведомстве подчеркнули, большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют аферисты.

Ранее в России резко выросло число скачиваний VPN-приложений.