Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В России резко выросло число скачиваний VPN-приложений

Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

Количество установок VPN-сервисов из топ-5 в Google Play за март 2026 года взлетело в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 9,2 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический сервис Digital Budget.

Согласно данным, основанным на статистике Similarweb, за период с марта 2025 по март 2026 года включительно было зафиксировано 35,7 миллиона установок VPN-приложений. Наибольшая активность пришлась на первый квартал 2026 года — с января по март пользователи скачали такие сервисы 21,27 миллиона раз. В марте три из пяти ведущих VPN-продуктов в рейтинге Play Market превысили отметку в 2,5 млн загрузок каждая.

По информации портала Sensor Tower, который оценивает востребованность мобильных приложений, к концу 2025 года активная аудитория пяти самых популярных VPN-сервисов в России увеличилась до 7,3 млн человек.

В то же время, согласно мониторингу Apple Censorship, отслеживающего удаление приложений из App Store, к концу апреля в российском сегменте магазина стали недоступны 116 VPN-сервисов. В конце марта стало известно, что по требованию Роскомнадзора из магазина было изъято более 20 таких программ.

Ранее в Минцифры рассказали, почему сервисы ограничивают пользователям доступ с включенным VPN.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!