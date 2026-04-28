В России резко выросло число скачиваний VPN-приложений

Количество установок VPN-сервисов из топ-5 в Google Play за март 2026 года взлетело в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 9,2 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический сервис Digital Budget.

Согласно данным, основанным на статистике Similarweb, за период с марта 2025 по март 2026 года включительно было зафиксировано 35,7 миллиона установок VPN-приложений. Наибольшая активность пришлась на первый квартал 2026 года — с января по март пользователи скачали такие сервисы 21,27 миллиона раз. В марте три из пяти ведущих VPN-продуктов в рейтинге Play Market превысили отметку в 2,5 млн загрузок каждая.

По информации портала Sensor Tower, который оценивает востребованность мобильных приложений, к концу 2025 года активная аудитория пяти самых популярных VPN-сервисов в России увеличилась до 7,3 млн человек.

В то же время, согласно мониторингу Apple Censorship, отслеживающего удаление приложений из App Store, к концу апреля в российском сегменте магазина стали недоступны 116 VPN-сервисов. В конце марта стало известно, что по требованию Роскомнадзора из магазина было изъято более 20 таких программ.

