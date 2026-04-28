Турист взял дикую черепаху на руки и попал под суд в азиатской стране

На Тайване туристу грозит тюрьма за прикосновение к охраняемой черепахе

Турист из Китая оказался под следствием на Тайване за прикосновение к охраняемой морской черепахе. Об этом сообщила газета Taipei Times.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, на коралловом острове Сяолюцю у скалы Ваза — популярной туристической достопримечательности. Иностранец поднял черепаху, что попало на видео.

Сотрудники Управления береговой охраны оперативно нашли его на берегу и допросили. Мужчина по фамилии Лю заявил, что контакт был случайным, и он якобы лишь отодвинул животное, когда его подбросило волнами. Однако эту версию опровергли благодаря записи с камеры видеонаблюдения.

Туриста задержали за нарушение Закона об охране дикой природы. Ему грозит наказание в виде 1 года тюрьмы или штраф до 300 тыс. тайваньских долларов (716 тыс. рублей). Дело передано в прокуратуру.

Как сообщается, остров Сяолюцю — одно из самых известных мест обитания охраняемых морских черепах на Тайване. На паромах, курсирующих между островами, демонстрируются информационные видеоролики, а на пляжах установлены знаки, предупреждающие посетителей, что беспокоить животных запрещено.

