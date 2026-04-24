В Госдуме объяснили преимущества введения почасового МРОТ

В Госдуме предложили ввести в России минимальный почасовой размер оплаты труда. Соответствующую инициативу можно назвать «документом-долгостроем», необходимость принятия которого обсуждалась уже давно, отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с 360.ru он объяснил, что утверждение почасового МРОТ позволит защитить трудовые права россиян.

«Сегодня минимальная стоимость часа не устанавливается законом, она условно рассчитывается, исходя из МРОТ, но четких критериев и требований нет, — напомнил депутат. — И предпринимается уже не первая попытка очертить эти рамки законодательно».

Если законопроект утвердят, то в ТК РФ внесут соответствующие изменения, зафиксировав в нем понятие МРОТ за час. Это позволит защитить тех, кто трудится по совместительству, подчеркнул парламентарий.

Во многих странах Европы и в США почасовая оплата труда давно является нормой, напомнил в совю очередь эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его мнению, такие нормы особенно важны для тех, кто занимается проектной работой, выполняет задачи в конкретные сроки, а не находится постоянно в офисе.

Особенно от почасового МРОТ выиграют женщины в декрете, которые занимаются подработкой и часто вынуждены получать лишь символическую плату, считает Бархота.

«Основная часть времени уходит на ребенка, но при этом нужен какой-то заработок. И в этом случае введение минимального размера почасовой оплаты труда очень помогло бы. Не было бы дискриминации», — подчеркнул эксперт, добавив, что также норма о почасовом МРОТ будет полезна в случаях ухода предприятия на четырехдневку.

Напомним, законопроект об установлении почасового МРОТ планируется внести на рассмотрение Госдумы. Документ предлагает ежегодно устанавливать минимальный почасовой размер оплаты труда одновременно с МРОТ. При этом норматив не может быть ниже стоимости часа, исчисленной из минимального размера оплаты труда. Также на него предлагается распространить действующие для МРОТ государственные гарантии. Минимальный почасовой размер оплаты труда хотят определять исходя из среднемесячного количества рабочих часов.

Ранее депутат Бессараб поддержала инициативу по введению почасового МРОТ.