Ученые считают, что рыжий цвет волос у людей может стать доминирующим в мире

ZaitsevMaksym/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Гарвардского университета предполагают, что со временем число людей с рыжими волосами может значительно вырасти благодаря эволюционным преимуществам, пишет New York Post.

В ходе исследования специалисты проанализировали ДНК 15836 древних людей и более 6000 современных, проживавших в Западной Евразии и на Ближнем Востоке. Это позволило отследить, какие генетические варианты становились более распространенными на протяжении тысяч лет.

В итоге было выявлено 479 вариантов генов, которые в разные эпохи поддерживались естественным отбором. Среди них — гены, связанные с рыжим цветом волос и светлой кожей, а также предрасположенностью к целиакии. Кроме того, обнаружены варианты, снижающие риск диабета, облысения и ревматоидного артрита.

Речь идет о так называемом положительном отборе — процессе, при котором более выгодные для выживания и размножения версии генов передаются потомству чаще, постепенно распространяясь в популяции.

По мнению исследователей, ген MC1R может давать преимущество в условиях нехватки солнечного света, способствуя более эффективному синтезу витамина D. Ученые считают, что примерно 4000 лет назад его распространенность в Европе начала заметно расти — и этот процесс продолжается до сих пор, из-за чего в будущем рыжий цвет волос может стать гораздо более распространенным.

Ранее женщине поставили тяжелый диагноз после того, как ее глаза начали менять цвет.

 
