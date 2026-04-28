Больше половины россиян посоветовали детям получать высшее образование

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Больше половины россиян рекомендуют детям учиться 11 классов в школе, после чего поступить в высшее учебное заведение. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 55% респондентов считают, что высшее образование открывает перед детьми больше дверей, помогая построить успешную карьеру и начать получать большую заработную плату.

При этом другие 33% участников опроса придерживаются мнения, что детям не обязательно учиться 11 классов, после чего сдавать ЕГЭ и поступать в вуз. Эти россияне заявили, что колледж поможет быстрее получить востребованную профессию и начать работать. Они отметили, что если ребенок захочет, то потом сможет пойти получать высшее образование на заочное обучение.

Однако еще 9% респондентов заявили, что дети должны начинать работать сразу после выпуска из школы. Если же заработная плата будет позволять, тогда можно будет параллельно учиться, самостоятельно оплачивая вуз.

Оставшиеся 3% опрошенных проголосовали вариант «другое». Россияне считают, что главную роль в этом вопросе играют способности, усидчивость и личные пожелания ребенка.

Ранее в России начали обсуждать возможность отмены домашнего задания в школах.

 
