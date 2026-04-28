Зависимая от солярия девушка не может перестать туда ходить

Mirror: британка получила зависимость от солярия и не может перестать туда ходить

Британка заработала зависимость от солярия, куда она ходила, чтобы повысить самооценку после травли одноклассников, пишет Mirror.

Меган Блейн впервые пришла в солярий в 16 лет, стремясь к более темной коже, которая помогала ей чувствовать себя увереннее. Однако довольно быстро такие походы переросли в зависимость.

Блейн загорала каждый день, иногда до 30 минут подряд, тратя более £100 в месяц, сочетая процедуры с инъекциями загара и специальными кремами. Эта привычка стала управлять ее жизнью: она пропустила собственный выпускной и отказывалась от работы, если чувствовала себя «недостаточно загорелой».

«Дошло до того, что я не выходила из дома. Дело было уже не в том, чтобы хорошо выглядеть — мне это казалось необходимым для нормального функционирования», — признается британка.

Сейчас у Меган появилось множество родинок по всему телу. Некоторые из них меняют форму, внезапно возникают или исчезают — классические признаки, требующие внимания онколога. Несмотря на растущий страх перед раком кожи, она до сих пор не смогла обратиться к врачу.

«В последний раз, когда я пыталась, я застыла у двери. Будто что-то не пускало меня внутрь», — вспоминает она.

Ранее посещавшая солярий с 16 лет девушка заболела раком кожи в 24 года.