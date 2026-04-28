Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Турист погиб после того, как кобра залезла ему в штаны и укусила на шоу заклинателя змей

Shutterstock

Турист из Германии скончался после того, как кобра забралась к нему в штаны и укусила его во время традиционного шоу заклинателей змей в отеле в Египте, пишет Metro.

По данным полиции, заклинатель накинул двух рептилий на шеи зрителей, после чего позволил одной из змей заползти в брюки немецкого туриста. У пострадавшего мгновенно проявились признаки отравления, и он впал в шок. Реанимация проводилась прямо в отеле, затем мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Египетские власти заявили, что не были проинформированы об инциденте. Имя погибшего не разглашается, известно лишь, что он был родом из Баварии. Полиция и прокуратура проводят расследование, ожидаются результаты токсикологической экспертизы. На данный момент арестов по делу не произведено.

Ранее женщина рассказала, что зарабатывает $150 тысяч в год на разведении ядовитых змей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!