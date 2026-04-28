Турист погиб после того, как кобра залезла ему в штаны и укусила на шоу заклинателя змей

Турист в Египте погиб от укуса кобры во время шоу заклинателя змей

Турист из Германии скончался после того, как кобра забралась к нему в штаны и укусила его во время традиционного шоу заклинателей змей в отеле в Египте, пишет Metro.

По данным полиции, заклинатель накинул двух рептилий на шеи зрителей, после чего позволил одной из змей заползти в брюки немецкого туриста. У пострадавшего мгновенно проявились признаки отравления, и он впал в шок. Реанимация проводилась прямо в отеле, затем мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Египетские власти заявили, что не были проинформированы об инциденте. Имя погибшего не разглашается, известно лишь, что он был родом из Баварии. Полиция и прокуратура проводят расследование, ожидаются результаты токсикологической экспертизы. На данный момент арестов по делу не произведено.

