Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Женщину убедили, что она больна раком, и удалили ей грудь из-за ошибки при диагностике

BigmanKn/Shutterstock/FOTODOM

В Италии 51-летняя женщина потребовала многомиллионную компенсацию после медицинской ошибки: ей удалили левую грудь из-за чужого рака, сообщает Repubblica.

Осенью 2018 года итальянка прошла плановый скрининг, который выявил микрокальцификаты в молочной железе. После биопсии ей поставили диагноз — агрессивная инфильтрирующая протоковая карцинома III стадии.

21 ноября пациентке провели тотальную мастэктомию левой молочной железы, а гистологическое исследование удаленной ткани не выявило опухолевых клеток.

С 2021 года по 2024-й женщине, столкнувшейся с эстетическими проблемами, пришлось перенести ряд реконструктивных операций в Падуе, Парме и Лечче.
Позже выяснилось, что первичный диагноз был ошибкой, и пациентка не нуждалась в мастэктомии.

Несоответствие выявила судмедэкспертиза, назначенная адвокатом. При реконструкции стало известно, что сбой произошел на этапе биопсии или в лаборатории.

Расследование по делу продолжается. Пострадавшая подала гражданский иск и требует привлечь виновных, медучреждения не комментируют ситуацию.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!