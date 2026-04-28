Женщину убедили, что она больна раком, и удалили ей грудь из-за ошибки при диагностике

В Италии женщина лишилась груди после подмены биопсии при диагностике рака

В Италии 51-летняя женщина потребовала многомиллионную компенсацию после медицинской ошибки: ей удалили левую грудь из-за чужого рака, сообщает Repubblica.

Осенью 2018 года итальянка прошла плановый скрининг, который выявил микрокальцификаты в молочной железе. После биопсии ей поставили диагноз — агрессивная инфильтрирующая протоковая карцинома III стадии.

21 ноября пациентке провели тотальную мастэктомию левой молочной железы, а гистологическое исследование удаленной ткани не выявило опухолевых клеток.

С 2021 года по 2024-й женщине, столкнувшейся с эстетическими проблемами, пришлось перенести ряд реконструктивных операций в Падуе, Парме и Лечче.

Позже выяснилось, что первичный диагноз был ошибкой, и пациентка не нуждалась в мастэктомии.

Несоответствие выявила судмедэкспертиза, назначенная адвокатом. При реконструкции стало известно, что сбой произошел на этапе биопсии или в лаборатории.

Расследование по делу продолжается. Пострадавшая подала гражданский иск и требует привлечь виновных, медучреждения не комментируют ситуацию.

