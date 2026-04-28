Россиянка отдала аферистам 6 млн рублей, чтобы «поймать мошенников»

В Белгородской области женщина обогатила мошенников на 6 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Белгородской области 42-летняя женщина поучаствовала в «поимке мошенников» и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что женщина из Ракитянского района стала общаться с неизвестными в мессенджере. Собеседники представились силовиками и предложили гражданке поучаствовать в «поимке мошенников».

Россиянка поверила злоумышленникам и отправилась в соседний регион, где обналичила все сбережения и лично вручила 6 млн рублей пособнику преступников. Мошенник скрылся, а лжесотрудники силовых структур перестали выходить на связь.

Осознав обман, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Подмосковья «задекларировала» у мошенников 70 млн рублей.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!