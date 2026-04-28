Россиянам посоветовали использовать интернет-блокировки для укрепления здоровья

Интернет-блокировки можно обернуть в свою пользу и использовать их как механизм снижения тревожности, считает член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов. В беседе с НСН он призвал россиян принять мысль о том, что все важные новости можно узнать и без каналов и пабликов в мессенджерах.

Врач отметил, что среди россиян в последнее время растет количество пациентов с бессонницей. В то же время он отказался связывать это с блокировками ресурсов, отметив, что такая тенденция имеет обратный эффект.

«Сложно связать это с тревогой на фоне отсутствия мессенджеров и блокировок. Наоборот, если доступ к новостям ограничился, тревожность может уменьшиться, — пояснил врач. — Надо понимать, что у нас в целом обстановка сегодня такая, которая не располагает к эмоциональному спокойствию. Весна наступила, а это период, когда все эти проблемы обостряются».

Он также порекомендовал тревожным людям не читать перед сном новости, постаравшись за два часа до сна отложить гаджеты – в противном случае заснуть будет трудно. Кроме того, важно соблюдать информационную гигиену и не бояться пропустить важные новости, которые дойдут до населения и без соцсетей и пабликов, заключил Кудинов.

До этого психологи рассказали «Газете.Ru», что блокировка привычных сервисов и ограничения работы VPN вызывают не просто раздражение, а полноценную стрессовую реакцию. Примерно на треть выросло число людей с фоновой тревогой, а сами обращения стали «тяжелее». Если раньше приходили с конкретной проблемой, то теперь все чаще звучит: «Я не понимаю, что происходит с моей жизнью». Сильнее всего последствия ощущают те, чья работа завязана на цифровую инфраструктуру, отмечают специалисты.

