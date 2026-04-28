Россиянам объяснили, как получить компенсацию при падении дерева на автомобиль

При падении дерева на автомобиль, в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный имуществу или здоровью, подлежит возмещению в полном объеме лицом, на которое возложена такая обязанность. Освобождение от ответственности возможно только если отсутствие вины будет доказано. Об этом газете «Известия» сообщила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

«Ответственность за происшествия на территории, как правило, несут организации, отвечающие за ее содержание. Это может быть управляющая компания или ТСЖ, а также органы местного самоуправления — в зависимости от того, на чьей территории произошел инцидент. Речь идет как о содержании зеленых насаждений, так и об уборке снега или наледи с крыш и других элементов инфраструктуры», — объяснила специалист.

Для того чтобы взыскать ущерб, следует правильно сформировать доказательную базу. По словам юриста, в первую очередь нужно зафиксировать все обстоятельства происшествия, сделав фотографии и видеосъемку места происшествия, поврежденного автомобиля, а также причиненного вреда с указанием даты и времени. Также важную роль играют показания свидетелей, присутствующих в момент инцидента.

Эксперт добавила, что также стоит официально зафиксировать происшествие, вызвав полицию или МЧС. Сотрудники составят акт или протокол, после чего нужно определить ответчика и направить ему досудебную претензию с изложением требований. Помимо этого, необходимо оценить ущерб с помощью независимых экспертов, заключение которых следует приложить к пакету документов.

Стандартный комплект документов состоит из акта осмотра от официальных служб, фотографии и видеоматериалы, показания свидетелей, заключение независимого оценщика, документы на имущество и подтверждение отправки претензии.

