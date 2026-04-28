Британка, родившаяся глухой, снова потеряла слух после ДТП

Британка, родившаяся глухой, снова потеряла слух после участия в автомобильной аварии, пишет Metro.

Пейдж Эллиотт родилась глухой. В два года ей установили кохлеарный имплант, что позволило ей вести нормальную жизнь, пока женщина не попала в ДТП. Она была на пассажирском сидении, когда на кольцевой развязке в автомобиль на скорости въехала другая машина.

Голова британки отскочила от подголовника — и имплант сместился, а Пейдж снова потеряла слух.

«У меня была обычная жизнь, и вдруг снова ничего не слышать — шокирует, пугает и чувствуешь себя невероятно одиноко», — прокомментировала она.

В больнице ей поставили новый имплант, но теперь Пейдж не слышит пожарные сигнализации, а голос ее дедушки звучит как женский.

Сейчас Эллиотт ежедневно полагается на свою слышащую собаку по кличке Фиджи и судится с водителем, виновным в ДТП. Ее адвокаты надеются, что ответчик выплатит компенсацию и оплатит установку нового импланта.

