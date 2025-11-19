Полицейские выстрелили в 12-летнюю глухую девочку, взявшую в руки два ножа

В Германии полиция открыла огонь по глухой девочке с двумя ножами

В Германии полицейские выстрелили в 12-летнюю девочку, взявшую в руки два ножа. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел в понедельник, 17 ноября, в многоквартирном доме в немецком Бохуме. Полицейские прибыли туда, обрабатывая заявление о пропаже ребенка.

Девочка, которая страдает глухотой и сахарным диабетом, сбежала от своих опекунов и могла находиться у матери, лишенной родительских прав год назад.

Когда правоохранители вошли в квартиру, школьница приблизилась к ним с двумя разделочными ножами. Расстояние до полицейских составляло всего два метра, поэтому один из них схватил электрошокер, а другой — пистолет. В результате одна пуля попала ребенку в живот.

Пострадавшую доставили больницу с опасными для жизни травмами. Ее состояние оценивается как критическое, но стабильное. Стражи порядка заявили, что открыли стрельбу в целях самообороны. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

