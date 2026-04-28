Полуголая многодетная мать устроила непристойные танцы возле машины ДПС

В Хабаровском крае почти полностью обнаженная 21-летняя многодетная мать устроила непристойные танцы возле машины ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре. Девушка разъезжала по городу в машине в в одних трусах и майке. Заприметив патрульный автомобиль, она в полуголом виде принялась танцевать возле машины и снимать провокационный контент на фоне стражей порядка. Ролики она выкладывала в свой закрытый Telegram-канал.

Известно, что у девушки трое малолетних сыновей. Старшему едва исполнилось три года, младшему — всего год. Известно, что она часто оставляла их без присмотра, один из мальчиков даже попадал в больницу. В 2025 году детей передали отцу.

Органы опеки не стали лишать мать родительских прав. Девушка продолжает вести разгульный образ жизни.

