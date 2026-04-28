Внучка жестоко избила свою бабушку в Луганске из-за замечания о курении

В Луганске женщина жестоко избила собственную бабушку из-за того, что та сделала ей замечание. Об этом сообщает СУ СК России по ЛНР.
Инцидент произошел в Жовтневом районе города. Пожилая женщина проживала со своей внучкой — между ними систематически происходили ссоры на бытовой почве. Очередной конфликт вспыхнул из-за того, что пенсионерка сделала родственнице замечание из-за курения в помещениях.
В ответ внучка набросилась на бабушку с кулаками и стала наносить ей удары в область головы. После случившегося пострадавшую доставили в больницу, но полученные увечья оказались несовместимы с жизнью. Пенсионерка не выжила.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ. Следователи провели осмотр места происшествия и задержали фигурантку. В ближайшее время ей предъявят обвинение, женщину планируют заключить под стражу.
Ранее россиянин вмешался в женскую драку и оказался в больнице.