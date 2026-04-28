Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Внучка жестоко избила свою бабушку в Луганске из-за замечания о курении

Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В Луганске женщина жестоко избила собственную бабушку из-за того, что та сделала ей замечание. Об этом сообщает СУ СК России по ЛНР.

Инцидент произошел в Жовтневом районе города. Пожилая женщина проживала со своей внучкой — между ними систематически происходили ссоры на бытовой почве. Очередной конфликт вспыхнул из-за того, что пенсионерка сделала родственнице замечание из-за курения в помещениях.

В ответ внучка набросилась на бабушку с кулаками и стала наносить ей удары в область головы. После случившегося пострадавшую доставили в больницу, но полученные увечья оказались несовместимы с жизнью. Пенсионерка не выжила.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ. Следователи провели осмотр места происшествия и задержали фигурантку. В ближайшее время ей предъявят обвинение, женщину планируют заключить под стражу.

Ранее россиянин вмешался в женскую драку и оказался в больнице.

 
Теперь вы знаете
По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!