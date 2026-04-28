Роспотребнадзор дал рекомендации жителям Туапсе после пожара на НПЗ

Борис Морозов/РИА Новости

Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в Туапсе из-за сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), жителям ближайших микрорайонов рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, поэтому жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности», — сообщает оперштаб.

Особенно рекомендации касаются микрорайонов Грознефть и Сортировка, ближайших к НПЗ, а также Звездного. Пока продолжается тушение, местным жителям советуют ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях и чаще делать влажную уборку. Также рекомендуется отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать нос, глаза и горло, не курить и больше пить. При необходимости выхода на улицу следует использовать маски и респираторы.

Если человек почувствовал себя плохо, появились одышка, кашель или обострились хронические заболевания, необходимо обратиться в ближайшее медицинское учреждение. По информации регионального минздрава, с ночи 28 апреля не было ни одного случая обращения в медучреждения с признаками отравления продуктами горения или нефтепродуктами.

Украинские беспилотники атаковали Туапсе в третий раз за апрель. Из-за падения обломков БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Жителей ближайших домов эвакуируют. Очевидцы сообщают о «черных облаках» над городом и опасаются, что «опять нефть с неба будет лить». Что известно о новой атаке — в материале «Газеты.Ru».

