Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Центр спасения птиц в Анапе попросил Соловьева купить рентген-аппарат

Telegram-канал СОЛОВЬЁВ

Анапский центр помощи птицам «Жемчужная» предложил телеведущему Владимиру Соловьеву купить для них рентгеновский аппарат. Об этом сообщает издание «Подъем».

До этого журналист в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что готов перечислить личные средства на спасение пернатых, пострадавших от разлива мазута. Разговор о пожертвованиях зашел, когда Соловьев обсуждал с Викторией Боней ее помощь Дагестану после наводнений.

«Вот вы, я знаю, миллион рублей отправили в помощь Дагестану <...> Я от себя лично свои деньги готов отправить в помощь Анапы, чтобы занимались спасением птиц», — сказал телеведущий.

В реабилитационном центре пояснили, что сейчас остро нуждаются именно в рентген-аппарате.

«Миллиона хватит», — рассказали изданию волонтеры.

Как пояснили в центре, своего оборудования у них нет. Птиц возят на частный рентген в Анапу. Свой аппарат позволил бы волонтерам проводить диагностику на месте без лишних перевозок, которые вызывают стресс у животных.

Мазут серьезно поражает внутренние органы птиц, отметили в анапском центре. Страдают кишечник, желудочно-кишечный тракт и другие системы. Рентген, по словам волонтеров, дает возможность контролировать их состояние.

Ранее Соловьев во время эфира публично попросил прощения у Виктории Бони.

 
Теперь вы знаете
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!