Центр спасения птиц в Анапе попросил Соловьева купить рентген-аппарат

Центр спасения птиц в Анапе попросил у Соловьева миллион на рентген-аппарат

Анапский центр помощи птицам «Жемчужная» предложил телеведущему Владимиру Соловьеву купить для них рентгеновский аппарат. Об этом сообщает издание «Подъем».

До этого журналист в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что готов перечислить личные средства на спасение пернатых, пострадавших от разлива мазута. Разговор о пожертвованиях зашел, когда Соловьев обсуждал с Викторией Боней ее помощь Дагестану после наводнений.

«Вот вы, я знаю, миллион рублей отправили в помощь Дагестану <...> Я от себя лично свои деньги готов отправить в помощь Анапы, чтобы занимались спасением птиц», — сказал телеведущий.

В реабилитационном центре пояснили, что сейчас остро нуждаются именно в рентген-аппарате.

«Миллиона хватит», — рассказали изданию волонтеры.

Как пояснили в центре, своего оборудования у них нет. Птиц возят на частный рентген в Анапу. Свой аппарат позволил бы волонтерам проводить диагностику на месте без лишних перевозок, которые вызывают стресс у животных.

Мазут серьезно поражает внутренние органы птиц, отметили в анапском центре. Страдают кишечник, желудочно-кишечный тракт и другие системы. Рентген, по словам волонтеров, дает возможность контролировать их состояние.

