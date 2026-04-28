В Госдуме разъяснили правила получения сельской надбавки к пенсии в 2026 году

Пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, имеют право на ежемесячную надбавку к страховой пенсии — в 2026 году это около 2400 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Для получения доплаты необходимо одновременно соблюдать три условия. Первое — наличие не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве. Второе — пенсионер должен проживать в сельской местности на момент назначения надбавки. Третье — гражданин не должен осуществлять трудовую деятельность, то есть быть неработающим пенсионером. При соблюдении всех условий фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на 25 процентов. В 2025 году эта сумма составляла 2 226,93 рубля, а с учетом дальнейших индексаций в 2026 году размер надбавки вырос пропорционально», — отметил Панеш.

Перечень профессий, дающих право на сельскую надбавку, включает более 500 наименований. В него входят агрономы, трактористы, слесари по ремонту сельхозмашин, члены колхозов, зоотехники, ветврачи, доярки, операторы машинного доения, мельники и многие другие. При этом при подсчете стажа за работу в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях до 1 января 1992 года должность и специальность значения не имеют — засчитывается любая работа. А вот после этой даты стаж засчитывается только при условии занятости в животноводстве, растениеводстве или рыбоводстве.

«Также в стаж теперь включаются все периоды отпуска по уходу за детьми до полутора лет — без прежнего ограничения в шесть лет суммарно. Это нововведение действует с 20 января 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. Раньше проживание на селе было обязательным условием для получения надбавки — при переезде в город доплату снимали. Однако с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон № 153-ФЗ, который изменил это правило. Теперь, если пенсионер уже получает надбавку и переезжает в город, она сохраняется. Тем, у кого надбавка была снята при переезде ранее, с 1 января 2022 года ее восстановили автоматически, в беззаявительном порядке. Таким образом, сегодня условие проживания в сельской местности должно соблюдаться только на момент назначения надбавки. После переезда в город право на доплату не теряется», — уточнил Панеш.

Он рассказал, что, например, в Краснодарском крае надбавку за длительный сельский стаж получают более 38 тысяч кубанских пенсионеров.

«Если на момент назначения страховой пенсии гражданин уже не работал и имел необходимый стаж, надбавка назначается автоматически. Если же пенсия была назначена в период трудовой деятельности, то после увольнения пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда с заявлением для перерасчета пенсии. С 2027 года планируется ввести полностью беззаявительный порядок назначения надбавки — все необходимые сведения Соцфонд будет получать от работодателей. Главное, что нужно знать: 30 лет стажа в сельском хозяйстве — это основание для доплаты в 25 процентов к фиксированной выплате пенсии», — заключил Панеш.

