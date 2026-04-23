«Каждый день рискуют жизнью»: в Госдуме призвали поднять зарплаты пожарным Кубани

Депутат Панеш: пожарным Кубани нужно больше платить за работу в условиях атак БПЛА

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с «Газетой.Ru» предложил увеличить заработную плату пожарным Краснодарского края. По его мнению, в условиях атак БПЛА оплата их труда неоправданно низкая.

«Люди сутками дежурят, ликвидируют последствия атак беспилотников, тушат пожары на опасных объектах, постоянно подвергают свою жизнь риску — а получают неоправданно низкую зарплату. Речь о сотрудниках МЧС в Краснодарском крае. Сегодня зарплата реагирующих подразделений составляет около 43 тысяч рублей, а в обеспечивающих — и вовсе 24 тысячи. При этом средняя зарплата по краю превышает 76 тысяч, а по побережью — 90 тысяч. Люди уходят. Некомплект личного состава достигает 30%, а в некоторых подразделениях — 60%. Я лично был на тушении хранилища ГСМ после падения БПЛА. Другие силовые ведомства в крае такие выплаты уже получают, а МЧС — нет», — считает Панеш.

По словам парламентария, Главное управление МЧС предложило установить премии в 60% оклада. Для этого Краснодарский край нужно внести в перечень регионов с повышенной надбавкой.

«Считаю, что люди, которые каждый день рискуют жизнью, заслуживают достойной оплаты. Будем добиваться решения этого вопроса на федеральном уровне», — констатировал Панеш.

В ночь на 16 апреля Краснодарский край подвергся атаке украинских дронов. В Туапсе были повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный. На морском терминале произошел мощный пожар. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, начался пожар, который смогли оперативно потушить.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку украинских беспилотников.