Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Каждый день рискуют жизнью»: в Госдуме призвали поднять зарплаты пожарным Кубани

Shutterstock/Al.geba

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с «Газетой.Ru» предложил увеличить заработную плату пожарным Краснодарского края. По его мнению, в условиях атак БПЛА оплата их труда неоправданно низкая.

«Люди сутками дежурят, ликвидируют последствия атак беспилотников, тушат пожары на опасных объектах, постоянно подвергают свою жизнь риску — а получают неоправданно низкую зарплату. Речь о сотрудниках МЧС в Краснодарском крае. Сегодня зарплата реагирующих подразделений составляет около 43 тысяч рублей, а в обеспечивающих — и вовсе 24 тысячи. При этом средняя зарплата по краю превышает 76 тысяч, а по побережью — 90 тысяч. Люди уходят. Некомплект личного состава достигает 30%, а в некоторых подразделениях — 60%. Я лично был на тушении хранилища ГСМ после падения БПЛА. Другие силовые ведомства в крае такие выплаты уже получают, а МЧС — нет», — считает Панеш.

По словам парламентария, Главное управление МЧС предложило установить премии в 60% оклада. Для этого Краснодарский край нужно внести в перечень регионов с повышенной надбавкой.

«Считаю, что люди, которые каждый день рискуют жизнью, заслуживают достойной оплаты. Будем добиваться решения этого вопроса на федеральном уровне», — констатировал Панеш.

В ночь на 16 апреля Краснодарский край подвергся атаке украинских дронов. В Туапсе были повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный. На морском терминале произошел мощный пожар. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, начался пожар, который смогли оперативно потушить.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!