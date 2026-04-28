«Мошенники не дремлют»: дачников предостерегли от покупок саженцев на онлайн-платформах

Агроном Туманов: не стоит приобретать саженцы на онлайн-платформах
Приобретать саженцы и удобрения на онлайн-платформах довольно рискованно, поскольку на рынке большое количество недобросовестных продавцов. Об этом в интервью Tsargrad.tv предупредил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

По его словам, сухие палочки вместо саженцев в заказе — это еще полбеды: просто потеряны деньги. Бывают еще более неприятные сюрпризы.

«Если вы получите какие-то живые прутики, вы их посадите, будете за ними ухаживать несколько лет, а потом бац — там вместо какой-то суперсливы вырастает осинка. Ох, вам же обидно будет, а! Как же вы будете ругаться и за голову хвататься», — сказал Туманов.

В проекте «Мошеловка» до этого отмечали, что во время дачного сезона есть риск столкнуться не только с мошенничеством в интернете, но и с офлайн-схемами обмана.

Злоумышленники, по словам юристов, могут предлагать якобы «выгодные» услуги по обрезке деревьев, покосу травы или проведению других работ на дачном участке. При этом они просят у дачников предоплату, ссылаясь на большое количество имеющихся заказов. После того, как жертва отдает деньги, обманщики больше не появляются.

Ранее мошенники начали рассылать российским дачникам фейковые квитанции.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

