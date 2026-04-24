Дачников предупредили о схемах офлайн-мошенничества

«Мошеловка»: мошенники могут предлагать товары для дачи на территории СНТ
Во время дачного сезона есть риск столкнуться не только с мошенничеством в интернете, но и с офлайн-схемами обмана. Об этом kp.ru сообщили в проекте «Мошеловка».

Специалисты предупредили, что злоумышленники могут предлагать россиянам различные услуги и товары для дачи на улице или даже на территории СНТ.

«Одно время гастролеры ходили по дачам и предлагали купить саженцы каких-либо растений (смородины, малины, крыжовника и каких-нибудь цветов). Растения были надежно упакованы в свертки. Но, когда хозяева после ухода мошенников, разворачивали их, то внутри оказывались только сухие ветки», — рассказали эксперты.

Кроме того, по их словам, мошенники могут предлагать якобы «выгодные» услуги по обрезке деревьев, покосу травы или проведению других работ на дачном участке. При этом злоумышленники просят у дачников предоплату, ссылаясь на большое количество имеющееся заказов. После того, как жертва отдает деньги, обманщики больше не появляются.

Юрист Давид Адамс до этого предупреждал о штрафах за захламление дачного участка, а также о возможном изъятии земли. По словам специалиста, ответственность зависит от характера мусора, площади захламления, степени порчи почвы и того, повторяется ли нарушение. За неправильное обращение с отходами гражданину грозит от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении в течение года штраф вырастет до 3-5 тысяч. Если причинен вред здоровью или природе, сумма достигнет 7 тысяч рублей. В отдельных случаях участок могут изъять.

Ранее россиян предупредили о поддельных сайтах садовых магазинов.

 
