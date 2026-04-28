Отца высмеяли в сети после того, как он потерял сознание, наблюдая, как его жена рожает

Отца из Бразилии высмеяли в сети после того, как он потерял сознание в родильном зале, наблюдая, как его жена рожает, пишет Daily Mail.

Майкон Педрозу находился в родильной палате рядом с женой Марианной Фелиппе, когда врачи доставали ребенка. В тот момент, когда младенца положили на грудь матери, мужчина резко обмяк. Медик в халате успел подхватить его под мышки и аккуратно положить на пол.

«Я вообще ничего не помню с момента рождения ребенка», — признается мужчина.

Присутствовавшие на родах фотографы Патриция Фогель и Вивиан Борхес заявили, что за пять лет работы такое случалось не раз, а пользователи соцсетей посмеялись над впечатлительным отцом.

«Рождение ребенка — и перерождение отца», — пишут комментаторы.

К счастью, все закончилось благополучно. Майкон быстро пришел в себя и смог взять на руки новорожденную дочь.

Ранее в соцсетях осудили мужчину, смотревшего футбольный матч во время родов жены.

 
