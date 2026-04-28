Москвичам пообещали потепление до +20°C

Синоптик Ильин: потепление до +20°C ожидается в Москве в первой декаде мая
В первой декаде мая температура воздуха в Москве может приблизиться к +20°C, погода начнет улучшаться с пятницы, 1 мая. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, этому будет способствовать влияние гребня антициклона с запада, которое ожидается в четверг, 30 апреля.

«Атмосферное давление <...> в течение рабочей недели будет расти и к среде–четвергу (29–30 апреля) поднимется до 750 мм рт. ст.», – объяснил Ильин.

Синоптик добавил, что 1 мая большая часть дня пройдет без осадков. Однако во второй половине дня прогнозируется небольшой кратковременный дождь. К выходным, 2 и 3 мая, в Москве выйдет солнце, воздух прогреется до +11–16°C. К середине первой декады мая температура начнет подниматься до +19°C.

Накануне ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова говорила, что конец апреля в Москве и Московской области будет аномальным по температуре воздуха, погоду испортит то, что регион окажется в тыловой части антициклона. По ее словам, это принесет похолодание и осадки. Понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, станут наиболее неблагоприятными по погоде.

Ранее сообщалось, что снегопад принес в Подмосковье месячную норму осадков за сутки.

 
