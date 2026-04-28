89-летний мужчина открыл стрельбу в Афинах, ранив пять человек

В Греции 89-летний мужчина ранил из дробовика пять человек в Едином фонде социального страхования (EFKA) и Апелляционном суде Афин. Об этом сообщил телеканал ERT-news.

По информации журналистов, мужчина сначала прошел в здание EFKA в районе Петралона. Он поднялся на четвертый этаж и, как утверждают свидетели, выстрелил в потолок. Затем стрелок ранил в ногу одного из сотрудников фонда. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Затем вооруженный дробовиком грек пришел в Апелляционный суд Афин, где также поднялся на четвертый этаж и выстрелил в четырех женщин — секретарей суда. Пострадавшие получили легкие ранения.

По данным Daily Mail, после стрельбы преступник бросил на пол конверты с документы, заявив, что именно они стали причиной его поступка. После он спрятал оружие в копировальный аппарат в одном из кабинетов суда и скрылся с места преступления.

В ERT-news уточнили, что речь идет о 89-летнем сборщике мусора. Ранее он находился на лечении в психиатрической клинике. Полиция распространила в СМИ его фотографию и призвала жителей Афин сообщить о его местонахождении в случае обнаружения.

