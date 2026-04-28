«Страшненькие дети»: в Екатеринбурге педагог уволилась после слов о детях иностранцев

В Екатеринбурге преподаватель уволилась после высказываний о детях

Преподаватель кафедры финансов и кредита решила уйти из университета в Екатеринбурге после скандала с оскорблением детей иностранцев. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

На женщину обратили внимание после того, как она опубликовала в своих соцсетях фото бывшего студента-иностранца с его ребенком.

«Почему у таких красивых людей такие страшненькие дети?», – задается вопросом автор поста.

В тексте она также просит людей, которые знают этого мужчину, не передавать ему ее слова.

После высказывания в вузе собрали комиссию по этике, которая сочла поведение педагога неподобающим.

«Руководителям структурных подразделений будет рекомендовано разобрать с коллективами ситуацию и довести позицию комиссии до всех сотрудников», – рассказали в университете.

Там также отметили, что преподаватель уволилась по собственному желанию. Соответствующее заявление она написала накануне заседания комиссии.

