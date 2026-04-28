Россиянин избил женщину с ребенком в Калужской области

В Калужской области судимый мужчина напал на мать с ребенком. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Жительница Обнинска рассказала, что в апреле ее семья столкнулась с агрессией ранее судимого местного жителя. Мужчина из-за малозначительного повода напал на женщину и ее ребенка и нанес удары по голове самой заявительнице и ее малолетней дочери. Позже он перешел к угрозам физическим устранением в адрес женщины и ее супруга.

По словам пострадавшей, этот человек давно терроризирует окружающих и уже поднимал руку на других женщин, однако многочисленные жалобы в местные инстанции не принесли результата.

Региональный СК возбудил уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад обо всех деталях случившегося. Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Сургуте мужчина избил школьника, задевшего его велосипедом.

 
