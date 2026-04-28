Главу Башкирии проинформировали о задержании мэра Уфы

Администрация главы Башкирии: Хабиров в курсе задержания мэра Уфы Мавлиева
Глава Башкирии Радий Хабиров получил информацию о задержании мэра Уфы Ратмира Мавлиева, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя республики.

«Глава республики осведомлен о ситуации вокруг руководства администрации Уфы», — сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

По данным администрации Хабирова, правоохранители проводят комплекс процессуальных действий. По их результатам будет дана всесторонняя и объективная оценка обстоятельствам дела.

Сотрудники ФСБ задержали градоначальника прямо в его кабинете, после чего доставили на допрос в местное управление Следственного комитета.

По данным источника «Коммерсантъ», задержание связано с продажей земельного участка санатория «Радуга». В середине марта в отношении гендиректора ООО «ЕРКЦ Уфы» (Единый расчетно-кассовый центр) Айгуль Винниковой уже возбудили уголовное дело по подозрению в махинациях с землей этого санатория.

Вице-мэр Дмитрий Черенков прокомментировал «Ъ-Уфа», что администрация Уфы и все городские службы продолжают работать в штатном режиме.

Ратмира Мавлиева назначили главой администрации столицы Башкирии в марте 2022 года.

Ранее главу Токсовского горпоселения Ленобласти задержали по делу о взятке.

 
