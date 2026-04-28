Челябинка хотела получить выплаты за не вернувшегося с СВО сына и лишилась 13,5 млн рублей

Жительница Челябинской области отдала мошенникам 13,5 миллионов рублей, которые она получила за не вернувшегося с СВО сына. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Женщине позвонили якобы из военкомата и сообщили, что ее сыну полагается награда. После отправки копии паспорта с ней связался лжесотрудник Росфинмониторинга, который рассказал о попытках снять с ее счета деньги с помощью копии документов.

Также ей звонил «работник» силового ведомства и требовал, чтобы она помогла в поисках мошенников.

«Напуганная пенсионерка выполнила инструкции: сняла 13,5 миллиона рублей и на следующий день передала все наличные прибывшему «курьеру-инкассатору», – сообщается в публикации.

Позже, поняв, что ее обманули, пострадавшая подала заявление в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого в Подмосковье мошенники вынудили пенсионерку «задекларировать» 70 миллионов рублей. Аферисты написали женщине в мессенджере и попросили сверить показания счетчиков по ссылке.

Ранее в Кемерово супруги хотели оформить пенсию, но лишились более 75 млн рублей.

 
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
