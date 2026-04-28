В Кемерово супруги хотели оформить пенсию, но лишились более 75 млн рублей

Пенсионеры из Кемерово поверили в легенду мошенников и отдали им более 75 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты общались с супругами в возрасте 71 и 72 лет в течение нескольких недель. В конце марта во время первого звонка мошенники представились работниками пенсионного фонда и попросили код из сообщения, чтобы подтвердить очередь на оформление пенсии.

Позже аккаунты пенсионеров на «Госуслугах» якобы взломали и получили их данные, с помощью которых от их имени могут переводить деньги в другие страны. Чтобы этого не произошло, необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

«Несмотря на то, что потерпевшие знали о такой схеме обмана, они испугались угроз со стороны преступников и выполнили их требования», – сообщается в публикации.

В результате пара снимала сбережения, отдавала в ломбард золотые украшения. Только когда аферисты перестали отвечать, супруги поняли, что их обманули и обратились в полицию. Злоумышленникам пенсионеры отдали около 75,5 млн рублей.

Сотрудники МВД задержали 18-летнего курьера, который забирал деньги. Сейчас он находится под стражей.

Ранее в Москве мошенники обманули мать и дочь почти на 40 млн рублей.