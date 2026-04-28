Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Кемерово супруги хотели оформить пенсию, но лишились более 75 млн рублей

Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионеры из Кемерово поверили в легенду мошенников и отдали им более 75 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты общались с супругами в возрасте 71 и 72 лет в течение нескольких недель. В конце марта во время первого звонка мошенники представились работниками пенсионного фонда и попросили код из сообщения, чтобы подтвердить очередь на оформление пенсии.

Позже аккаунты пенсионеров на «Госуслугах» якобы взломали и получили их данные, с помощью которых от их имени могут переводить деньги в другие страны. Чтобы этого не произошло, необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

«Несмотря на то, что потерпевшие знали о такой схеме обмана, они испугались угроз со стороны преступников и выполнили их требования», – сообщается в публикации.

В результате пара снимала сбережения, отдавала в ломбард золотые украшения. Только когда аферисты перестали отвечать, супруги поняли, что их обманули и обратились в полицию. Злоумышленникам пенсионеры отдали около 75,5 млн рублей.

Сотрудники МВД задержали 18-летнего курьера, который забирал деньги. Сейчас он находится под стражей.

Ранее в Москве мошенники обманули мать и дочь почти на 40 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!