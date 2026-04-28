Россиян предупредили о самых опасных для питомцев продуктах на шашлыках

Ветврач Фроленко: мясо в маринаде, лук и чеснок очень опасны для животных

Маринованное жирное мясо, лук и чеснок — токсичные для питомцев продукты, которыми не стоит угощать их на шашлыках. Они способны спровоцировать отравление, а кости — травмы желудочно-кишечного тракта. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко в рамках социально-образовательного проекта компании.

Лучшее решение – готовить для питомца отдельно и кормить его исключительно видотипичной пищей. К ней относятся мышечное мясо, субпродукты, мягкие кости в сыром виде, небольшое количество овощей и минимум углеводов.

Если хотите угостить питомца, подойдет кусочек постного мяса без соли и специй. Альтернативой могут быть специальные лакомства или привычный корм. Также безопасны овощи в небольшом количестве: морковь, огурец, тыква. Не стоит пренебрегать этими правилами, поскольку даже маленький кусочек со стола может обернуться большими проблемами.

«Даже если вы даете кусочек шашлыка без костей, опасность скрывается в маринаде. Уксус, соль, специи, соевый соус – все это токсично для питомцев. Они могут вызвать диарею, рвоту и судороги, а в тяжелых случаях отек мозга», – предупредила ветеринар.

Лук и чеснок, которые обычно идут «комплектом» к шашлыкам, разрушают эритроциты, вызывая гемолитическую анемию. Симптомы могут проявиться не сразу, а через несколько дней: вялость, темная моча, бледность слизистых.

Что касается костей, оставшихся от шашлыка – их тоже не стоит давать питомцам. Любые термически обработанные кости становятся хрупкими и раскалываются на острые осколки, которые могут проткнуть пищевод, желудок или кишечник.

Также стоит избегать хлеба, он совсем не безобиден. Попадая в теплый желудок, дрожжи продолжают бродить, выделяя газы и спирт. Это приводит к вздутию, завороту желудка и отравлению.

Не следует угощать питомцев и пивом, которое популярно на весенних выездах. Даже небольшое количество способно вызвать отравление, угнетение дыхания, кому. То же самое касается и других видов алкоголя, как легкого, так и крепкого. У собак нет ферментов, расщепляющих алкоголь.

Если же питомец все-таки добрался до запрещенных продуктов, не занимайтесь самолечением, а сразу обратитесь к ветеринару.

«Самая частая причина отравлений на праздниках – владельцы угощают питомцев «вкусненьким». Но то, что безопасно для человека, для кошки или собаки может оказаться ядом», – подчеркнула Елена Фроленко.

