Президент России отметил рост международного значения открытого диалога «Будущее мира»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям II открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», стартовавшего в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили организаторы.

Глава российского государства отметил, что за короткое время форум приобрел глобальный масштаб и стал значимой площадкой для профессионального общения без навязывания точек зрения.

«География форума охватывает без преувеличения всю планету. В конкурсе эссе приняли участие эксперты, руководители бизнеса и ученые из 120 стран», — подчеркнул Владимир Путин, добавив, что участников форума объединяет стремление сформировать общее понимание будущего в условиях глубоких структурных изменений мировой экономики.

Президент России также выразил уверенность, что выработанные в рамках форума идеи получат практическое продолжение. По его словам, итоги дискуссий будут учтены в деловой программе Петербургского международного экономического форума.

Ключевой темой обсуждений на площадке, как отметил российский лидер, остаются потребности человека в меняющемся мире.

«Проведение Открытого диалога поможет найти эффективные решения и послужит обеспечению устойчивого долгосрочного экономического роста и повышению качества жизни людей», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, в этом году конкурс эссе вышел на новый уровень: подано более 1600 работ из 98 стран. По его словам, разнообразие участников — от студентов до представителей бизнеса и государственного сектора — делает дискуссию максимально приближенной к реальным практикам.

Отмечается, что в первый день форума состоялись питчинги, на которых 102 автора представили свои идеи по направлениям «Инвестиции в человека», «Инвестиции в связанность», «Инвестиции в технологии» и «Инвестиции в среду». Центральным событием второго дня станет доклад Орешкина о глобальных мегатрендах. 29 апреля участники форума подведут его итоги.