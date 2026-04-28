Россиян предупредили о росте мошеннической активности перед майскими праздниками

В преддверии майских праздников в России был зафиксирован рост активности мошенников. В апреле 2026-го число случаев обмана, в основе которых оказались праздничные сценарии социальной инженерии, увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом. Об этом газете «Известия» рассказали специалисты компании «Информзащита».

Эксперты отметили, что самой распространенной схемой обмана по-прежнему являются фейковые предложения по покупке билетов и бронированию жилья. Злоумышленники предлагают россиянам приобрести билеты на авиа, железнодорожные и автобусные рейсы, а также отельные номера по низкой стоимости. При этом мошенники торопят пользователей, ссылаясь на ограниченное время действия акции или на последние свободные места. Для обмана используются фальшивые сайты, которые внешне сложно отличить от страниц существующих сервисов.

В этот период мошеннические схемы также могут быть связаны с арендой загородной недвижимости. Злоумышленники размещают в интернете объявления о сдаче коттеджей и дач, пользуясь высоким спросом и дефицитом предложений. Пользователи, не желая упустить доступный вариант, переводят денежные средства без проверки владельца и документов.

Помимо этого, в мае распространены схемы, связанные с возвратами и отменами. После оформления поддельного заказа мошенники говорят пользователям, что их бронь не прошла, а для возврата средств нужно заново ввести данные банковской карты или подтвердить операцию.

Специалисты добавили, что в этом году также усилились и атаки, связанные с туристическими пакетами и поездками по стране. Россиянам предлагают фальшивые готовые туры, экскурсии и «праздничные спецпредложения» с полной оплатой в день обращения. При этом в большинстве случаев в подобных объявлениях используются реальные фотографии, скопированные лицензии и фейковые отзывы.

