«Если счет овец не помогает»: врач назвала неожиданный способ заснуть

Для засыпания стоит попробовать техники парадоксальной интенции. Если счет овец не помогает, можно пойти от обратного. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-невролог, специалист по лечению тревожных расстройств клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Юлия Прокофьева.

«Я буду лежать с открытыми глазами и стараться НЕ спать», или когнитивное перемешивание — представлять случайные нейтральные образы, чтобы обмануть бдительность мозга», — отметила специалист.

Она добавила, что попытки контролировать процесс засыпания активируют префронтальную кору мозга, отвечающую за контроль и планирование, мешая переходу в сон.

Врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов до этого говорил, что скорость засыпания зависит от ряда важных факторов: общей усталости, уровня тревоги и температуры в помещении. При этом, по его словам, мешать быстрому отходу ко сну может боязнь бессонницы.

