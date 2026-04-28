Россиянка во время развода организовала похищение супруга, чтобы завладеть имуществом

В Самарской области вынесли приговор женщине, организовавшей похищение мужа ради имущества. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все произошло в июле 2024 года, когда жительница Тольятти проходила через бракоразводный процесс. Чтобы устранить супруга от дележа нажитого имущества, она решила организовать похищение мужа и нашла четверых подельников.

Злоумышленники набросились на жертву прямо на парковке возле торгового центра. Мужчину жестоко избили, надели на него наручники и попытались затолкать в салон автомобиля. В это время женщина украла сумку потерпевшего с деньгами, травматическим оружием и паспортом.

Довести задуманное до конца помешали прохожие и отчаянное сопротивление самого пострадавшего. Мужчина в результате случившегося получил травмы средней тяжести.

Нападавших в зависимости от роли в содеянном признали виновными по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 325 УК РФ, ч. 1 ст. 226 УК РФ, ч. 3 ст. 33, п. «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ и п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком в десять лет. Ее сообщники отправились в колонию строгого режима на сроки от пяти до восьми лет. Также осужденным предстоит выплатить крупную компенсацию за моральный и материальный ущерб.

