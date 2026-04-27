В Москве мужчина организовал похищение экс-жены, чтобы забрать себе все ее имущество

В Москве суд вынес приговор мужчине, который пытался похитить бывшую супругу в Уфе. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, мужчина хотел, чтобы экс-жена переоформила на него имущество, для этого он задумал похищение и в октябре прошлого года стал искать исполнителей в Москве.

Вместо реальных исполнителей на встречу с россиянином пришли сотрудники правоохранительных органов.

«Фигурант заявил, что исполнители должны вынудить потерпевшую путем применения насилия и угроз написать обязательство по оформлению имущества на его имя», – сообщается в публикации.

В разговоре с ними осужденный предоставил все необходимое и пообещал иномарку в качестве оплаты. Он также передал собеседникам 300 тысяч рублей предоплаты.

После этого он несколько раз общался с «исполнителями» и требовал, чтобы они быстрее приехали в Уфу и воплотили план.

В результате его задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Ранее мужчина организовал изнасилование женщины 10 людьми и откупился от ее парня кокаином.