Эксперт объяснил резкий рост популярности Анапы у российских туристов

Турэксперт Ромашкин: интерес туристов к Анапе вырос на 30-40% в 2026 году
В 2026 году Анапа стала одним из самых востребованных курортов на Черноморском побережье, продемонстрировав резкий рост числа бронирований по сравнению с прошлым годом. Об этом kp.ru рассказал член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин.

«Работы по очистке пляжей и замене песка продвигаются. Все идет к тому, что пляжи действительно откроются в июне. Настроение у туристов позитивное — отдых в Анапе бронируют на 30-40% лучше, чем год назад», — сообщил специалист.

По его словам, туристы опять начали отдавать предпочтение привычным и более доступным направлениям. Многие россияне вновь едут в Анапу после прошлого сезона. Кроме того, отдых в этом направлении планируют те, кто заинтересован в более спокойном и бюджетном пляжном отдыхе.

Эксперт отметил, что отели курорта уже начали активно готовиться к летнему сезону, улучшая сервис, а также организовывая анимационные программы, систему «все включено» и бассейны. При этом стоимость отдыха в Анапе по-прежнему ниже, чем в Сочи и Геленджике.

Премиум-тревел-эксперт «Адвентуры» Яна Климакова до этого рассказала «Газете.Ru», что сейчас фиксируется рост интереса россиян к Азии, стабильный спрос на проверенные направления и эволюцию формата «все включено». По словам эксперта, Китай привлекает путешественников сразу в двух сегментах: пляжный отдых и насыщенные экскурсионные программы. Япония также набирает популярность среди российских туристов, отдающих предпочтение экскурсионным турам.

