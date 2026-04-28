Стал известен рабочий график Путина в связи с Днем работников скорой

В День работника скорой медпомощи 28 апреля президент России Владимир Путин поздравит всех, кто имеет отношение к этой службе. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня у главы государства «достаточно насыщенный день» работы в Кремле, и многие пункты его графика связаны именно с праздником врачей скорой помощи.

«Прежде всего, по случаю Дня работника скорой медицинской помощи президент сегодня значительную часть рабочего дня посвятит именно вопросам медицины, вопросам работы скорой медицинской помощи. Разумеется, он будет поздравлять всех, кто имеет отношение к этой службе, столь важной для жизни каждого гражданина», — сообщил Песков.

Он добавил, что в Кремле гордятся работниками скорой и их подвигами, совершенными в том числе в период пандемии COVID-19.

В честь Дня работника скорой медпомощи у Путина намечена видеоконференция с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, посвященная этой службе и другим вопросам медицины.

В том же режиме видеоконференции президент откроет новые модульные скоропомощные приемные отделения в нескольких субъектах федерации, добавил Песков. По его словам, их создание демонстрирует современность и высокотехнологичность российской службы скорой медпомощи и одновременно расширение географии ее развития.

День работника скорой медпомощи учрежден в 2020 году и приурочен к изданию указа московского обер-полицмейстера о найме первых извозчиков для перевозки пациентов при полицейских участках в 1898 году. Первая станция скорой помощи появилась в Москве в 1926 году. Целью праздника является признание значимости оперативной медпомощи и повышение престижа профессии.

Ранее врачей скорой призвали отправлять на пенсию досрочно.