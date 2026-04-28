Эксперт объяснила феномен отказа от отношений из-за лишнего веса

Женщины склонны постоянно сравнивать себя с идеальными фотографиями девушек из соцсетей, что провоцирует у них комплексы и неуверенность в себе. В результате этого они сознательно отказываются от отношений, поэтому лишний вес становится одной из причин одиночества, заявила НСН создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

Так она прокомментировала сообщение о том, что треть россиян не начинают отношения из-за лишнего веса. По мнению эксперта, это связано с тем, что женщины оценивают других в интернете, фильмах и на красных дорожках, где часто блистают «анорексичные, заколотые у косметологов» звезды.

«Обычная здоровая женщина себя сравнивает с худой женщиной на дорожке. И у обычной женщины появляется комплекс, так как морщины, небольшой животик и так далее, — пояснила Кожевникова. — Конечно, если рядом нет мужчины, женщина может стесняться знакомиться, не идти в отношения. Женщина переживает, что в интимном плане не оправдает ожидания».

В то же время опросы показывают, что мужчинам чаще нравятся женщины с «мягким приятным животиком», поэтому мнение россиянок относительно этого вопроса ошибочно, заключила специалист.

Напомним, из исследования следует, что среди самых популярных привычек, от которых россиянам пришлось отказаться из-за полноты, оказались секс (52%), плавание в море или бассейнах (44%), покупка новых вещей (38%), поиск новых отношений и дейтинг (34%), а также ведение соцсетей (19%). По словам экспертов, мужчины недовольны собственным телом гораздо чаще, чем женщины (62 против 38%).

