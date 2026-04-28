Россиянам рассказали, как правильно размножить гортензию

В уходе за гортензией в весенний сезон одну из главных ролей играет грамотная обрезка. Однако в размножении растений также поможет ряд других действий. Об этом aif.ru рассказала садовод, автор книг «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере» и «Цветущий сад» Светлана Самойлова.

По словам специалиста, тонкие ветки, которые были срезаны во время обрезки, можно не выкидывать, а использовать в качестве материала для черенкования. Нужно поставить ветки в воду, при этом лучше всего сделать это под лампу к рассаде, и ждать раскрытия почек и появления листьев.

После того, как появятся первые несколько листьев, следует отщипнуть прямо рядом со стволом. Садовод объяснила, что черенки хорошо укореняются в смеси вермикулита и торфа.

«В итоге с собранных после обрезки веток у нас может получиться до десяти экземпляров гортензии, которые на следующий год дадут первое цветение. Вот так обрезку можно совместить с размножением гортензии», — отметила эксперт.

