Агроном объяснил, как вырастить рассаду без химических удобрений

Рассаду можно вырастить без использования химических удобрений, если следовать ряду правил. Об этом aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.

По словам специалиста, главным принципом экологичного выращивания является создание подходящих условий, благодаря которым растения самостоятельно формируют крепкий иммунитет.

«В первую очередь большое значение имеет качественный субстрат. Для рассады подходит рыхлая почвенная смесь на основе торфа, компоста и перегноя. В нее можно добавить небольшое количество древесной золы, которая содержит калий и микроэлементы», — объяснил он.

Эксперт отметил, что лучшим вариантом также будут уже готовые смеси на основе биогумуса, в которых содержится сбалансированный набор компонентов минерального питания.

Помимо этого, агроном напомнил о важности правильного освещения, поскольку большая часть при выращивании возникает из-за нехватки света. В условиях короткого светового дня растения становятся слабыми и начинают вытягиваться. Также важно придерживаться умеренного режима полива.

До этого Терентьев говорил, что с наступлением весны листья некоторых комнатных растений начинают желтеть. По его словам, это происходит из-за ошибок при уходе за ними.

Ранее россиянам объяснили, как понять, что ваше растение пора пересаживать.

 
