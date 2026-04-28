«Дистанция не главное»: врач объяснил, как правильно бегать

Главный показатель эффективности и безопасности бега — не дистанция, а пульс. Именно частота сердечных сокращений объективно отражает нагрузку на организм и помогает избежать перетренированности. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Первое, что я советую любому начинающему бегуну, — завести часы со встроенным пульсометром или нагрудный датчик, который через Bluetooth подключается к телефону. Вам нужно научиться контролировать свои пульсовые зоны», — сказал специалист.

Максимальный пульс, по его словам, рассчитывается по примерной формуле: 220 минус возраст. На первых порах он посоветовал удерживать пульс во второй-третьей зоне — 60–80% от максимума, то есть на уровне, позволяющем бежать и при этом говорить. Если сердцебиение подскакивает, можно переходить на быстрый шаг до нормализации, затем снова бежать.

Для получения качественной аэробной нагрузки важно двигаться суммарно не менее 30–40 минут (даже с интервалами ходьбы). Это помогает постепенно разогнать метаболизм и избежать накопления продуктов распада в мышцах, добавил Мацола.

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого рассказала, в каких случаях стоит воздержаться от участия в велопробегах и марафонах.

В первую очередь это касается людей с нестабильным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже если болезнь находится под контролем и пациент принимает назначенные лекарства, необходима консультация врача, а возможно, и дополнительное обследование, чтобы убедиться, что повышенные нагрузки не навредят, отметила эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как неправильный бег вредит коленям.

 
