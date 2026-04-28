Эксперт назвал самые выгодные даты для отпуска в мае 2026 года

Эксперт Арзуманов: в мае выгодно брать отпуск с 11 по 17 число
В мае 2026 года выгоднее всего брать отпуск в период с 11 по 17 мая. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель продуктового направления «Почта Mail» Руслан Арзуманов.

Специалист напомнил, что в мае этого года праздничные дни оказались распределены на два коротки периода: с 1 по 3 мая — по случаю Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая — в честь Дня Победы. Между этими выходными россиян ждет полноценная рабочая неделя с 4 по 8 мая. На фоне такой ситуации у работников есть возможность оформить отпуск в это время и отдыхать до 11 дней подряд.

Однако, по словам эксперта, важно помнить, что в последнем месяце весны всего 19 рабочих дней, поэтому стоимость одного трудового дня будет выше, чем обычно. Отпускные выплаты рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев и в большинстве случаев оказываются ниже. Поэтому при оформлении отпуска в «дорогие» дни есть риск лишиться части дохода.

«Наиболее затратным сценарием остается оформление отпуска на рабочую неделю между праздниками — с 4 по 8 мая», — предупредил специалист.

Совместить продолжительный отдых без ущерба доходу поможет грамотное планирование. Так, если уйти в отпуск с 11 по 17 мая, благодаря праздничным выходным можно получить отдых длиной в 9, но итоговый доход окажется выше.

До этого сообщалось, что в 2026 году Вьетнам впервые оказался в тройке самых популярных туристических направлений у российских путешественников, планирующих летний отдых.

Ранее россиянам перечислили тренды в туризме на 2026 год.

 
