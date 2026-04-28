Мужчина открыл стрельбу по оппоненту в Петербурге из-за шума

В Петербурге 51-летний мужчина открыл стрельбу из автомата по оппоненту из-за шума. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 27 апреля на Искровском проспекте. Жильцы восьмого этажа услышали крики и хлопок — на место вызвали правоохранителей. К дому уже через минуту прибыли экипажи полиции, Росгвардии и Госавтоинспекции.

Стражи порядка задержали одного из жильцов. Выяснилось, что ему помешал шум в подъезде — между мужчиной и неизвестным оппонентом вспыхнула перебранка. В пылу ссоры жилец сходил за оружейным арсеналом и открыл по обидчику стрельбу из охолощенного автомата. Противник стрелка скрылся.

Правоохранители изъяли автомат, магазин, боеприпасы и стреляную гильзу. Оружие отправлено на экспертизу, а задержанный доставлен в отдел. На него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Полиция ищет второго участника конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

