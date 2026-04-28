Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчина открыл стрельбу по оппоненту в Петербурге из-за шума

Shutterstock/evgeniykleymenov

В Петербурге 51-летний мужчина открыл стрельбу из автомата по оппоненту из-за шума. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 27 апреля на Искровском проспекте. Жильцы восьмого этажа услышали крики и хлопок — на место вызвали правоохранителей. К дому уже через минуту прибыли экипажи полиции, Росгвардии и Госавтоинспекции.

Стражи порядка задержали одного из жильцов. Выяснилось, что ему помешал шум в подъезде — между мужчиной и неизвестным оппонентом вспыхнула перебранка. В пылу ссоры жилец сходил за оружейным арсеналом и открыл по обидчику стрельбу из охолощенного автомата. Противник стрелка скрылся.

Правоохранители изъяли автомат, магазин, боеприпасы и стреляную гильзу. Оружие отправлено на экспертизу, а задержанный доставлен в отдел. На него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Полиция ищет второго участника конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Новороссийске на видео попало как юноша на машине устроил стрельбу на одной из улиц.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
