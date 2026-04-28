Эксперт объяснила рост популярности Крыма у российских туристов

Турэксперт Козлова: интерес туристов к Крыму стимулирует транспортная доступность
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Крым стал одним из самых востребованных направлений для отдыха этого сезона. Об этом kp.ru сообщила управляющий директор одного из сервисов бронирований, эксперт туристического рынка Ирина Козлова.

«Возобновление работы аэропортов в Краснодаре и Геленджике заметно упрощает логистику, планировать летние поездки на южные курорты стало легче», — объяснила эксперт.

По ее словам, интерес туристов к путешествиям в Крым также стимулирует улучшение автомобильного сообщения — открытие новых участков трассы из Краснодара. Теперь россиянам проще добираться до полуострова, а сама поездка требует меньше времени и пересадок.

Специалист отметила, что сейчас Крым демонстрирует один из наиболее сильных скачков бронирований за последние годы, составляющий примерно плюс 50%. В итоге черноморское побережье России по-прежнему является самым востребованным направлением у российских туристов.

Премиум-тревел-эксперт «Адвентуры» Яна Климакова до этого рассказала «Газете.Ru», что сейчас фиксируется рост интереса россиян к Азии, стабильный спрос на проверенные направления и эволюцию формата all inclusive. По ее словам, Китай привлекает туристов сразу в двух сегментах: пляжный отдых и насыщенные экскурсионные программы. Япония также набирает популярность среди россиян, отдающих предпочтение экскурсионным турам.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще страховаться при поездках.

 
