Эксперт объяснила рост популярности Крыма у российских туристов

Крым стал одним из самых востребованных направлений для отдыха этого сезона. Об этом kp.ru сообщила управляющий директор одного из сервисов бронирований, эксперт туристического рынка Ирина Козлова.

«Возобновление работы аэропортов в Краснодаре и Геленджике заметно упрощает логистику, планировать летние поездки на южные курорты стало легче», — объяснила эксперт.

По ее словам, интерес туристов к путешествиям в Крым также стимулирует улучшение автомобильного сообщения — открытие новых участков трассы из Краснодара. Теперь россиянам проще добираться до полуострова, а сама поездка требует меньше времени и пересадок.

Специалист отметила, что сейчас Крым демонстрирует один из наиболее сильных скачков бронирований за последние годы, составляющий примерно плюс 50%. В итоге черноморское побережье России по-прежнему является самым востребованным направлением у российских туристов.

Премиум-тревел-эксперт «Адвентуры» Яна Климакова до этого рассказала «Газете.Ru», что сейчас фиксируется рост интереса россиян к Азии, стабильный спрос на проверенные направления и эволюцию формата all inclusive. По ее словам, Китай привлекает туристов сразу в двух сегментах: пляжный отдых и насыщенные экскурсионные программы. Япония также набирает популярность среди россиян, отдающих предпочтение экскурсионным турам.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще страховаться при поездках.