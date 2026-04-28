Сотни российских школьников приехали в Подмосковье блеснуть знаниями по МХК

Кравцов и Воробьев дали старт финалу олимпиады по МХК для школьников
В Подмосковье стартовал заключительный этап школьной олимпиады по мировой художественной культуре, который проходит в гимназии имени Примакова. В церемонии открытия финального события, собравшего 320 учащихся со всей страны, приняли участие глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Андрей Воробьев.

«Вы в финальном этапе всероссийской олимпиады школьников — это уже достижение. Я хочу пожелать всем, кто присутствует в этом зале — и ребятам, и девчонкам — достойно его пройти. Чтобы настроение было бодрым, чтобы все испытания вы прошли с улыбкой, с легкостью», — цитирует главу региона 360.ru.

Участники финального этапа олимпиады будут бороться за победу в ходе теоретических и практических испытаний – у них будут шансы блеснуть своими знаниями по истории искусств, а также продемонстрировать умение интерпретировать произведения, находить связь между разными культурными эпохами и так далее.

Интересно, что сначала ребятам дали возможность подготовиться к соревнованию, посетив парк Малевича в Одинцове, усадьбу Архангельское в Красногорске, музей «Новый Иерусалим» в Истре и другие места, послушать лекции, присоединиться к мастер-классам.

Удачи участникам олимпиады пожелал и Кравцов, отметив, что все дошедшие до заключительного этапа школьники уже являются победителями.

«ИЗО, музыка, мировая художественная культура позволяют воспитать гармоничную личность и ваше увлечение искусством обязательно пригодится вам в будущем», — подчеркнул министр.

От Подмосковья в финале олимпиады будут бороться за победу 65 учащихся. Всего в этом году в региональном этапе участвовали участие 24,5 тысячи школьников, из которых 1,8 тысячи достигли победы.

Напомним, до этого сообщалось, что с 2026/27 учебного года вступают в силу кардинальные изменения правил проведения состязаний, курируемых Российским советом олимпиад школьников (РСОШ). Это дает более жесткую фильтрацию: олимпиадное движение хотят сделать качественнее, прозрачнее, но при этом сложнее. Главный вектор изменений, утвержденных Минобрнауки, — повышение качества сдачи и объективности проверки. Заключительные этапы перечневых олимпиад теперь будут проходить исключительно в очном формате. Подробнее – по ссылке.

В Москве ранее завершился лабораторный тур юбилейной Менделеевской олимпиады.

 
